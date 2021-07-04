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الجزائر

وزارة التربية تفرج عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تفرج عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

أفرجت وزارة التربية الوطنية، الأحد، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط.

ومكنت الوزارة التلاميذ الممتحنين من التعرف على نتائجهم عبر الولوج إلى الرابطين التاليين:

الرابط الأول:  https://bem.onec.dz

الرابط الثاني:  https://tharwa.education.gov.dz/login

هذه تفاصيل نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

نشرت وزارة التربية الوطنية، الأحد، تفاصيل نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط التي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم في حدود الساعة الرابعة.

وفي بيان لها أعلنت الوزارة أن نسبة النجاح الوطنية بلغت 64.46 بالمئة، أما بخصوص تلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبولين في السنة الأولى ثانوي فقد قدرت النسبة بـ 72.86 بالمئة.

وأوضحت الجهة ذاتها أنه مقارنة بالنتائج المسجلة في دورة 2019 فقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة النجاح بـ 9بالمئة.

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