وزارة التربية تكشف عن الرزنامة الكاملة لاختبارات الفصل الثالث

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن موعد تنظيم اختبارات الفصل الثالث التجريبية لفائدة تلاميذ السنتين الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، للسنة الدراسية 2026/2025.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن فترة تنظيم اختبارات الفصل الثالث التجريبية بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسطن ستكون أيام 03 04 05 ماي 2026.

بينما تم تحديد الفترة من 03 إلى 07 ماي 2026، لاجتياز الاختبارات التجريبية بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي. يضيف المصدر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين التلاميذ من التدرّب المسبق على الامتحانات المدرسية الوطنية التي يستعدون لاجتيازها.

وفي ذات الصدد، قامت الوزارة بنشر الرزنامة الكالمة لاختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2026/2025 وكذا الامتحانات المدرسية دورة 2026، والتي ستكون على النحو الآتي: