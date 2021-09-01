وزارة التربية: سنة دراسية بثلاثة فصول وساعة كاملة للحصة في الثانوي

أكد المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية بختاوي عباس أن السنة الدراسية 2021/ 2022 ستكون سنة عادية بثلاثة فصول وفق ظروف استثنائية وإجراءات مشددة تضمن سلامة التلاميذ وعمال القطاع على حد سواء.

وكشف بختاوي، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن مدة الدراسة ستمتد على مدار60 دقيقة في الطور المتوسط و الثانوي، أما في الابتدائي ستكون هناك حصصا مدتها 45 دقيقة وحصصا بـ 30 دقيقة مع اعتماد نظام التفويج.

وأضاف المتحدث أنه في الابتدائي سيقسم كل قسم تربوي إلى فوجين بالاعتماد على التناوب، أما في التعليم المتوسط ستكون دراسة يومية بالتناوب بين الفترتين الصباحية و المسائية فيما في الثانوي سيتم جمع التلاميذ وتشكيل أفواج بـ25 تلميذ إلا في حالات استثنائية وهي توفر مرافق تتسع لأكثر من 25 مع ضمان التباعد الجسدي.

وأكد بختاوي أن كل المواد ستدرس حسب الزمن المخصص لها مع إعادة تكييف هذه البرامج و وضع تدرجات ومخططات لتنفيذها بما يضمن الوصول إلى أهم التعليمات التي تتيح للتلميذ الانتقال إلى المستوى الأعلى.

ودعا بختاوي غي الأخير جميع الفاعلين إلى الالتزام بالبرتوكول الصحي وكذا تضافر الجهود بين الأسرة التربوية و أولياء التلاميذ للحد من انتشار العدوى في الوسط المدرسي.