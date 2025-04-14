وزارة التضامن تخصص 222 مشروعا لتنمية المناطق النائية

في إطار برنامج التنمية الجماعية لفائدة الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن تخصيصها لـ 222 مشروعا لعام 2025 في إطار برنامج التنمية الجماعية، عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية، دعما للمناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية، بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان وتلبية احتياجاتهم الجماعية و تمكينهم من الولوج إلى المرفق العام والخدمات القاعدية لمختلف المؤسسات والهيئات، و دعم وتطوير قدراتهم لتمكينهم اجتماعيا و إقتصاديا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الإنتاج الوطني.

وتأتي هذه الخطوة حسب بيان الوزارة، في إطار إستراتيجية الدولة من أجل تنمية متوازنة يُشارك فيها المواطن في تحديد أولوياته على المستوى المحلي ضمن أهداف التنمية المستدامة، وسيتم تجسيد هذه المشاريع بالاعتماد على مُقاربة تشاركية، حيث تساهم الفئات السكانية المستهدفة في جميع مراحل التحديد و الصياغة و التنفيذ، بالإضافة إلى التقييم والاستغلال للمشاريع المقترحة والمحددة من طرف فرق الخلايا الجوارية للتضامن بمشاركة الأطراف المستفيدة، على أن يكون إيداع الملفات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات في آجال تقدر بــ 21 يوما ابتداء من تاريخ إطلاق الإعلان.

ويقدر المبلغ الأقصى لمشاريع التنمية الجماعية بأربعة ملايين دينار جزائري، 90 ٪ منه على عاتق وكالة التنمية الاجتماعية و10 ٪ على عاتق الطرف المستفيد، ويشارك المستفيدون في متابعة انجاز المشاريع واستلامها وترافقهم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية وخلاياها الجوارية للتضامن في تحديد المشاريع وتنفيذها.

ويمكن للجمعيات وممثلي الساكنة الراغبين في تجسيد مشاريع تندرج ضمن هذا الإعلان التقرب من مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات على المستوى الوطني لإيداع ملفاتهم وفق الأطر والنصوص التنظيمية المسيرة للبرنامج، حيث ستتم دراسة كل المشاريع والمبادرات المعبّر عنها من طرف الجمعيات المشاركة أولا بأول على مستوى لجان خاصة لدراسة أهلية المشاريع على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن.

وبالنسبة للمشاريع المؤهلة في هذا الإطار، أكدت الوزارة أنها تلك التي تهدف إلى الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مراكز المساعدة على العمل، المزارع البيداغوجية، أنشطة المساعدة الشخصية، مراكز لإعادة التأهيل النفسي والبيداغوجي للأطفال المصابين بطيف التوحد، مراكز للتكفل الاجتماعي بالمرضى المصابين بمرض السرطان والأشخاص المسنين، بالإضافة الى مشاريع موجهة لترقية الطفولة والمدارس القرآنية، مشاريع إجتماعية، ثقافية أو ترفيهية موجهة للشباب في المناطق النائية و الذين يواجهون صعوبات اجتماعية ، تهيئة وتجهيز ورشات لفائدة المرأة الريفية والأنشطة المدرة للدخل، مشاريع البنى التحتية والمنشآت القاعدية كربط الأسر والأحياء المعزولة بشبكات الماء الشروب، الصرف الصحي، الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، الكهرباء الريفية، تهيئة المدارس الابتدائية.

وفيما يخص المناطق والفئات المستهدفة، فإنها تتمثل في سكان المناطق النائية والمعزولة التي تعرف تأخرا في التنمية، البلديات والأقاليم النائية أو تلك التي تستدعي برامج تنموية تكميلية، الفئات الإجتماعية الهشة ذات الاحتياجات الخاصة، المرأة عموما وتلك في وضعية إجتماعية صعبة خصوصا، الجمعيات الوطنية والمحلية المعتمدة الناشطة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصاد التضامني والرفاه الاجتماعي، الجمعيات المتكفلة بالمؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 أكتوبر 2008، الفئات السكانية أو الجماعات الممثلة من قبل المجالس الشعبية البلدية، لجان القرى والأحياء، الأعيان والتنظيمات التقليدية المهيكلة (تاجماعت، العزابة،…)، تجمعات الأشخاص ذوي الإهتمام المشترك (ذوو الإحتياجات الخاصة، كبار السن، النّساء، الشباب، صغار الفلاحين، صغار الحرفيين.