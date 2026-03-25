الجهات المهتمة مدعوة إلى اقتراح مشاريع

وزارة التضامن تطلق برنامجا لدعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني

كمال. ل
  
  
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الأربعاء، عن إطلاق برنامج لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2026، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان، أنه تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأهمية مرافقة المجتمع المدني وتفعيل نشاطات الحركة الجمعوية وتعزيز دعم مشاريعها، وفي إطار إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية، تعلن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إطلاق برنامج لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2026.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني
الوطنية والمحلية “الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى اقتراح مشاريع في
إطار برنامج عمل القطاع وضمن محاور عديدة منها دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، دعم مشاريع المساعدة عن طريق العمل، الورشات المحمية والمزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا، والتكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب”.

كما يخص البرنامج -يضيف البيان- “دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين، المساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (دعم وتكفل نفسي ومرافقة اجتماعية) وترقية المبادرات الإبداعية والفنية والترفيهية لفائدة الفئات الهشة من المجتمع. وتقدم الجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعم مالي لتمويل مشروعها الجمعوي -حسب البيان- ملفا إداريا أوليا عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض:
https://www.solidarite-association.
وقد تم تحديد مدة فتح المنصة واستقبال المشاريع بـ30 يوما عمل ابتداء من
تاريخ نشر الإعلان، وفق البيان.

