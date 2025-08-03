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الجزائر

وزارة التعليم العالي تكشف عن تاريخ الدخول الجامعي المقبل

الشروق أونلاين
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وزارة التعليم العالي تكشف عن تاريخ الدخول الجامعي المقبل
ح. م
صورة تعبيرية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، 3 أوت، أن تاريخ الدخول الجامعي سيكون يوم السبت 13 سبتمبر المقبل.

ووفقا لما نقلته صحيفة “الشعب أونلاين” عن تعليمة وزارية موجهة لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات، ومديري مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه تحسبا للدخول الجامعي 2025-2026، تقرر التحاق الأساتذة الباحثين بمناصب عملهم بتاريخ 6 سبتمبر القادم.

فيما تقرر تاريخ انطلاق الدروس على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي بالنسبة لأطوار التكوين المختلفة، بتاريخ 13 سبتمبر.

كما أوضحت التعليمة، أنه يطلب الشروع في اتخاذ كل التدابير والترتيبات ذات الصلة، لا سيما منها ما يتعلق بالشق البيداغوجي، واللوجيستيكي، قصد ضمان السير الحسن للدخول الجامعي، وفق الآجال المحددة.

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