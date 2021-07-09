وزارة التعليم العالي منزعجة من حفلات التخرج

تعليمات حازمة بفرض البروتوكول الصحي

شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة فرض احترام إجراءات الوقاية التي جاء بها البروتوكول الصحي المعتمد بكل حزم خلال تنظيم فعاليات اختتام السنة الجامعية بالجامعات والإدارات المرتبطة بها، وذلك بعد ما عرفته بعض المؤسسات الجامعية من فوضى وعدم مراعاة لتدابير الوقاية خلال حفلات التخرج وبعض النشاطات الجماعية الأخرى .

ولوحظ عبر منصات التواصل الاجتماعي ما تم تداوله من صور وفيديوهات توثق فعاليات اختتام السنة الجامعية التي نظمتها بعض مؤسسات التعليم العالي حسب المراسلة التي بعثت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمديري تلك المؤسسات والإدارات المرتبطة بها، على غرار الخدمات الجامعية، بحضور كثيف لأعضاء الأسرة الجامعية وعائلات الطلبة من دون مراعاة للتدابير الوقائية الموصى بها في البروتوكول الصحي المتعلق بمكافحة انتشار جائحة كورونا كغياب التباعد وعدم ارتداء الكمامة والفوضى وغيرها .

وبغض النظر عن مقاصدها النبيلة المرتبطة بتقاليد تمجيد الجهد الجامعي السنوي وتكريم الطلبة المتفوقين، إلا أن إحياء تلك الفعاليات حسب ذات المراسلة من دون مراعاة تدابير الوقاية سالفة الذكر من شأنه نسف الجهود المتعلقة بمكافحة انتشار جائحة كورونا، لاسيما – كما قالت – مع الوضعية الصحية الحالية المقلقة حسب وصفها، والتزايد الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 .

وأبرزت وزارة التعليم العالي في هذا الإطار بأن سير الأنشطة المختلفة، لاسيما التي تعرف حضورا جماعيا عبر المؤسسات الجامعية يظل خاضعا لأحكام البروتوكول الصحي المعتمد والمبلغ لها مع بداية السنة الجامعية، مشددة على مسؤولي تلك المؤسسات ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل فرض احترام تدابير الوقاية الصحية المعتمدة خلال فعاليات اختتام السنة الجامعية، وكذا الحزم وتحت المسؤولية الشخصية لهم، في التقيد بقواعد البروتوكول الصحي المعتمد خلال أي نشاط آخر في الوسط الجامعي، تفاديا لعدوى محتملة أو المساهمة في انتشارها وسط الأسرة الجامعية مع نهاية السنة .