وزارة الدفاع تدعو مالكي طائرات “درون” للقيام بهذه الإجراءات

دعا المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المالكين لطائرات “الدرون” الذين لم يقوموا بالتصريح بها بعد، بالتقرب من المركز لإتمام إجراءات التصريح والتسجيل قبل 30 أفريل 2026.

وحسبما أفاد به الإثنين، بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتصريح بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تأتي بهدف تسوية الوضعية القانونية لمالكيها ومستعمليها، من أجل استخدامها في إطارها القانوني بما يضمن حماية الأفراد والممتلكات ويعزز الأمن العمومي.

وأوضح المصدر ذاته أن المركز سيواصل استقبال المواطنين والمؤسسات المالكين لمنظومات الطائرات بدون طيار “درون”، مع تهيئة كل الظروف والتسهيلات اللازمة وكذا الشروحات الوافية والتوجيهات الهامة التي من شأنها ضمان الاستعمال الأمثل لهذه المنظومات في إطار ما يسمح به القانون.