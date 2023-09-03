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الجزائر

وزارة الدفاع توضّح حول حادثة اختراق دراجات مائية المياه الإقليمية الجزائرية

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع توضّح حول حادثة اختراق دراجات مائية المياه الإقليمية الجزائرية
وزارة الدفاع الوطني

أوضّحت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، الأحد، حادثة إختراق دراجات مائية المياه الإقليمية الجزائرية. 

وكشفت وزارة الدفاع في بيانها أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم “إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.

وتابع البيان: “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية”.

“وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”، يضيف البيان.

وذكر البيان نفسه أنه خلال “دورية أخرى لحرس السواحل، يوم الأربعاء 30 أوت تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.

ودعت وزارة الدفاع الوطني “مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي”.

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التعليقات
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  • الأمير عبد القادر

    افراد البحرية أكيد كانواا لا يدرون هل كان هؤلاء مواطنون ضائعون أم مهربون ام ارهابيون أم هاربون من العدالة أم تجار مخدرات ولا يعرفون جنسيتهم أصلا.. كان هؤلاء الشباب المغربي المغرر بهم يعتقدون أنهم في نزهة بانتهاك سيادة دولة أخرى والأكثر من ذلك العلاقات مقطوعة والحدود مقطوعة.. عناصر البحرية حذروهم أكثر من مرة بالتوقف وهو إجراء أمني عادي يحدث في كل العالم لو توقفوا وعرفوا بأنفسهم لأطلقوا سراحهم واعادوهم مباشرة أو يتم القبض عليهم والاستماع إليهم في محاضر واطلاق سراحهم وفي أسوء الحالات سجن مؤقت.. أين كانت البحرية المروكية ولماذا لا تحمي حدودها وكيف تسمح بالجات سكي في شاطئ حدودي .. أعتقد أنهم من قتلوا هؤلاء الشباب أثناء فرارهم لأن بيان الجيش الجزائري لم يتحدث عن قتلهم لأي شخص بل مجرد إطلاق نار .. وجثة الشاب وجدوها في اليوم الموالي يبدو أنها دخلت المياة الجزائرية من المغرب مرة أخرى

    -42
  • MADO

    VIVE L AR MEE NATIONALE POPULAIRE

    -32

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