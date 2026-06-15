وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: الثلاثاء أول أيام محرم 1448ه

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الإثنين في بيان، أن يوم الثلاثاء 16 جوان 2026م هو غرة محرم 1448هـ. لتكون عاشوراء الموافقة لـ10 محرم 1448هـ يوم الخميس 25 جوان 2026م.

وذكّرت الوزارة بالمناسبة، بأنه يسنّ صيام يوم عاشوراء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:”صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”.

كما دعت الوزارة المزكّين الراغبين في إخراج زكاة أموالهم، إلى إيداعها في الحسابات البريدية التابعة لها، بما يضمن تحصيلها وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية.

من جهتها، أعلنت المحكمة العليا السعودية يوم الإثنين، أن يوم الثلاثاء الموافق لـ16 جوان 2026م، هو غرّة شهر محرم لعام 1448هـ، بعد ثبوت رؤية هلال الشهر.

وسيكون الأول من محرم، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة. وفق ما أكده بيان مشترك لوزارة العمل ومديرية الوظيفة العمومية.