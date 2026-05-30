وزارة الصحة السعودية تعلن “خلوّ” موسم الحج 1447هـ من التفشيات الوبائية

"على الرغم من التحديات الصحية العالمية المتزامنة"

أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم السبت، عن خلو موسم حج 1447هـ من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن كانت مستقرة ومطمئنة طوال الموسم. على الرغم مما شهده العالم من تحديات وبائية متزامنة، استدعت أعلى مستويات الرصد والتأهب.

وقال وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في تصريح بالمناسبة إن:”خلوّ موسم الحج من المهدّدات الصحية، في ظل تحديات صحية عالمية متزامنة، يعكس ما توليه المملكة من عناية لصحة وسلامة ضيوف الرحمن”.

متابعا:”المملكة تستشعر مسؤوليتها في حماية صحة الإنسان، ليس فقط داخل حدودها، بل إسهامًا في سلامة الصحة العامة عالميًا أيضًا. انطلاقًا من مكانتها في استضافة هذا التجمع الإنساني الكبير من مختلف دول العالم”.

وأوضحت الوزارة أن موسم الحج تزامن مع مستجدات وبائية دولية، من بينها تفشيات لمرض إيبولا في عدد من الدول. ورصد حالات مرتبطة بفيروس هانتا على المستوى الدولي.

“الأمر الذي عزز أهمية الاستعداد المبكر، والتقصي الوبائي المستمر، والتنسيق مع الجهات الصحية الوطنية والدولية، ورفع جاهزية الاستجابة لأي مخاطر صحية محتملة”، يضيف البيان.

قبل أن يؤكد “عدم رصد أي حالة اشتباه، أو حالة مؤكدة للأمراض الوبائية ذات التأثير على الصحة العامة. ومنها فيروسا إيبولا وهانتا، بين الحجاج خلال الموسم”.