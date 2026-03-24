وزارة الطاقة تعلن عن استحداث شركة سونلغاز – الدولية

ستتولى مهمة تطوير نشاطات المجمع خارج الجزائر

أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 24 مارس، عن تأسيس “سونلغاز – الدولية”.

ووفقا لذات المصدر يأتي استحداث هذه الشركة “في سياق الديناميكية التي يشهدها القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز نشاطه على المستوى الخارجي، بما يسمح بتصدير خبرة سونلغاز وخدماتها إلى الخارج، ويعزز مكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.”

كما أفادت الوزارة أن شركة “سونلغاز الدولية” ستتولى “مهمة تطوير نشاطات المجمع خارج الحدود الوطنية، من خلال استكشاف واستغلال فرص الاستثمار والتعاون، خاصة في الأسواق الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط مع السعي إلى إبرام شراكات استراتيجية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تشمل الدراسات الهندسية، والإنجاز، والاستغلال والصيانة، ونقل المعرفة والتكوين.”

وتريد الوزارة بإنشاء هذه الشركة الجديدة “مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الطاقة عالميا، وتعزيز الحضور الدولي للجزائر، بالاعتماد على ما تزخر به من خبرات بشرية وتقنية معتبرة وما راكمته من تجارب ناجحة في مختلف مجالات نشاطه.”