-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
ستتولى مهمة تطوير نشاطات المجمع خارج الجزائر

وزارة الطاقة تعلن عن استحداث شركة سونلغاز – الدولية

الشروق أونلاين
  • 377
  • 0
وزارة الطاقة تعلن عن استحداث شركة سونلغاز – الدولية
ح. م
مقر شركة سونلغاز.

أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 24 مارس، عن تأسيس “سونلغاز – الدولية”.

ووفقا لذات المصدر يأتي استحداث هذه الشركة “في سياق الديناميكية التي يشهدها القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز نشاطه على المستوى الخارجي، بما يسمح بتصدير خبرة سونلغاز وخدماتها إلى الخارج، ويعزز مكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.”

كما أفادت الوزارة أن شركة “سونلغاز الدولية” ستتولى “مهمة تطوير نشاطات المجمع خارج الحدود الوطنية، من خلال استكشاف واستغلال فرص الاستثمار والتعاون، خاصة في الأسواق الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط مع السعي إلى إبرام شراكات استراتيجية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تشمل الدراسات الهندسية، والإنجاز، والاستغلال والصيانة، ونقل المعرفة والتكوين.”

وتريد الوزارة بإنشاء هذه الشركة الجديدة “مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الطاقة عالميا، وتعزيز الحضور الدولي للجزائر، بالاعتماد على ما تزخر به من خبرات بشرية وتقنية معتبرة وما راكمته من تجارب ناجحة في مختلف مجالات نشاطه.”

تعليمات بتشديد تطبيق التشريعات لتسريع تطهير العقار الفلاحي

الشراكة الجزائرية–النيجرية تتجه نحو تكامل استراتيجي في الساحل والصحراء

رزيق في نيامي لإعطاء دفع جديد للتعاون بين الجزائر والنيجر

الجزائر تروّج لمنتجاتها في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة

انطلاق استخراج الفوسفات بمنجم بلاد الحدبة أواخر شهر أفريل القادم

تجارة خارجية.. فتح منصة إيداع البرامج التقديرية للمستوردين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد