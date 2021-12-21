كشفت وزارة العدل، الثلاثاء، عن نتائج انتخابات القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، حيث بلغت نسبة المشاركة 86,64% من مجموع الهيئة الناخبة التي شكلها 5922 قاضيا يتواجدون عبر التراب الوطني

بيان

جرت انتخابات القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 في جميع الجهات القضائية العادية والإدارية بما في ذلك المحكمة العليا ومجلس الدولة.

تتكون الهيئة الناخبة من 5922 قاضيا يتواجدون عبر التراب الوطني وفي الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة تمت دعوتهم لانتخاب 15 قاضيا طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور من بين 142 مترشحا.

تمت الانتخابات في ظروف عادية وتميزت بالجدية ونسبة عالية من المشاركة بلغت 86,64% من مجموع الهيئة الناخبة.

وقد أسفرت عملية الفرز على فوز القضاة الآتي ذكرهم ويتوزعون حسب العدد المخصص لكل درجة من درجات التقاضي العادي والإداري وهم :

عن المحكمة العليا :

– صابر نصر الدين، مستشار بالمحكمة العليا،

– حماني رابح، مستشار بالمحكمة العليا،

– مخلوفي سلوى، محام عام لدى المحكمة العليا.

عن مجلس الدولة :

– نويري عبد العزيز، رئيس غرفة بمجلس الدولة،

– بن أحمد لخضر، مستشار دولة بمجلس الدولة،

– واضح بن عبد الله، مفتش عن محافظي الدولة.

عن المجالس القضائية :

– خليفي عبد الوافي، رئيس مجلس قضاء أدرار،

– حمدان نبيلة، مستشارة بمجلس قضاء الجزائر،

– بن دعاس فيصل، النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة.

عن المحاكم الإدارية :

– عوداش العيدي، رئيس المحكمة الإدارية الطارف،

– توام حدة، رئيسة المحكمة الإدارية المدية،

– سعود صالح، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسكرة.

عن المحاكم :

– بلقسام فيصل، قاضي بمحكمة بئر مراد رايس،

– مقراني محمد أمين، قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي،

– دسدوس هشام، وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة الرويبة.