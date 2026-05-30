الجزائر

وزارة الـداخـلـيـة تـحـذّر

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل كافة الأولياء إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، ومرافقة أبنائهم ومراقبتهم بشكل دائم، لاسيما خلال فصل الصيف، عند التواجد بالمناطق المائية كالأودية والسدود وأحواض السقي.

وأكدت الوزارة، في تذكير توعوي، أن هذه الفضاءات تشكل خطراً حقيقياً على سلامة الأطفال، نظراً لعمقها وصعوبة تقدير مخاطرها.

وفي هذا الإطار، دعت الأولياء إلى عدم ترك الأطفال دون مراقبة قرب هذه الفضاءات، ومنع السباحة في الأماكن غير المهيأة لذلك، مع مرافقة الأطفال وتوعيتهم بمخاطر هذه المواقع.

وأكدت الوزارة أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية وتبقى أولوية الجميع.

