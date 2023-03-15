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الجزائر

وزارة الفلاحة تنشر تحذيرا حول ظاهرة قطع الأشجار

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة تنشر تحذيرا حول ظاهرة قطع الأشجار
ح.م

وجهت وزراة الفلاحة والتنمية الريفية تحذيرا بخصوص عملية قطع الأشجار، دون مراعاة الشروط التنظيمية.

وأكدت الوزارة في بيان لها تسجيل عدة حالات تعدي على هذه الثروة الطبيعية خاصة في الوسط الحضري، شبه الحضري وعلى حواف الطرقات عن طريق عمليات قطع دون مراعاة النصوص التنظيمية الخاصة بتأطير هذه العملية.

وأوضحت أن عملية قطع للأشجار في المحيط الحضري، شبه الحضري أو على حواف الطرقات تستوجب إيداع ملف كامل على مستوى المحافظ الولائي للغابات.

وأضافت أن المحافظ يقوم بإبداء الرأي ويتم الترخيص النهائي من طرف المديرية العامة للغابات على المستوى المركزي بعد دراسة الملف.

وإذا استدعى الأمر ذلك يتم القيام بالمعاينة الميدانية، ويتم في نفس الوقت إرسال الملف من طرف المديرية العامة للغابات إلى ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية للإعلام. تؤكد الوزارة

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