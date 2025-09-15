وزارتان للطاقة في الجزائر.. ما هي المكاسب المنتظرة؟

"المحروقات والمناجم" و"الطاقة والطاقات المتجددة"

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد إجراء تغيير حكومي، بعد ترسيم سيفي غريب وزيرا أول وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث انقسمت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إلى وزارتين مستقلتين: الأولى للمحروقات والمناجم (وزير دولة محمد عرقاب)، والثانية للطاقة والطاقات المتجددة (مراد عجّال).

يهدف هذا التقسيم الدقيق إلى تركيز المسؤوليات بشكل أكبر على كل مجال طاقوي. بمعنى آخر، يصبح لكل قطاع سياسة متخصصة وفريق عمل خبير، مما يحسن كفاءة الإدارة ويُسرّع تنفيذ المشاريع. فمثلاً، قد يتيح “وزير المحروقات والمناجم” التركيز على زيادة إنتاج النفط والغاز واستثمار الثروات الطبيعية، بينما يركز “وزير الطاقة والطاقات المتجددة” على تطوير مصادر كهرباء جديدة (كالشمس والرياح) وتحديث الشبكات الكهربائية.

هذه الاستراتيجية المتخصصة تساعد في توجيه كل ديناميكية عمل نحو أهداف اقتصادية واضحة، وبالتالي دعم تنويع الاقتصاد وزيادة النمو.

فوائد التخصص والتركيز القطاعي

زيادة الإنتاجية والاستثمار: التخصيص الوزاري يسمح بوضع خطط واضحة لكل قطاع.

وبالمثل، قد تجذب الجزائر عبر وزارة مخصصة للغاز والمناجم استثمارات دولية جديدة لتنمية إمدادات الطاقة وتعظيم العائدات.

دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة: وجود وزير مختص بالطاقات المتجددة يعزز فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.

تعزيز البنية التحتية والكفاءة: التخصص الإداري يقترن بتطوير البنى التحتية.

تنويع الموارد وتقليل المخاطر: فصل قطاعات النفط والغاز عن الطاقة المتجددة يعزز تنويع الاقتصاد الوطني. فالاعتماد الزائد على النفط والغاز يعرّض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط العالمية، في حين يفتح الاهتمام المنفصل بالطاقة المتجددة مجالًا للموارد المتجددة والأقل تقلبًا مستقبلاً.

تجارب دولية مشابهة

جنوب أفريقيا (2024):

نيجيريا:

الهند: لديها عدة وزارات طاقة متخصصة (النفط، الفحم، الطاقة المتجددة، والكهرباء). على سبيل المثال، وزارة "الطاقة الجديدة والمتجددة" (MNRE) تمكنت من تحديد سياسات مستقلة لدعم الطاقة الشمسية والرياح، ووضعت أهدافًا كبيرة.

مصر: تحظى وزارة منفصلة للكهرباء والطاقة المتجددة منذ سنوات. وقد شهدت مشاريعُها (سواء لتحديث الشبكة أو لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح) تقدماً ملحوظاً، وهو ما يؤكد قدرة الوزارة المتخصصة على تحقيق قفزات استراتيجية على صعيد الطاقة والكهرباء، مثل هذه الخبرات تثبت أن التجزئة الإدارية للقطاع الطاقي تتيح إحداث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي.

باختصار، تؤدي استراتيجية تخصيص وترتيب قطاعات الطاقة إلى مضاعفة التركيز الوطني على الموارد القائمة ومستجدات الطاقة النظيفة في آن واحد، مما يخدم الاقتصاد الجزائري عبر جذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة لدعم الصناعة والنمو المستدام

مراد عجال: وزير بخبرة ميدانية في قطاع الطاقة

يُعدّ مراد عجال، الوزير الجديد للطاقة والطاقات المتجددة، شخصية بارزة في قطاع الطاقة بفضل خبرته الميدانية والإدارية. يشغل حاليًا منصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”، وهو المنصب الذي تولاه منذ ديسمبر 2021 خلفًا لشاهر بولخراص.

وسبق له أن تولى عدة مناصب قيادية، من بينها مدير التوزيع في مديريات تيسمسيلت، سيبوس بولاية عنابة، وسكيكدة. وفي سنة 2010، تم تعيينه على رأس مؤسسة الملكية العقارية للصناعات الكهربائية والغازية، ثم مديرا عاما لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال الصناعات الغازية والكهربائية سنة 2012.

إلى جانب مساره المهني، حظي عجال بتقدير رسمي كبير، فقد أسدى له رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 3 جويلية 2025 وسامًا بدرجة عشير، نظير خدماته الجليلة والمشهود له بها في قطاع الطاقة، وإسهامه البارز في ترقية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ما يقدمه على رأس “سونلغاز” من خدمات لصالح المواطنين.

هذه المسيرة المهنية تمنحه رصيدًا مهمًا من الخبرة في إدارة ملفات الطاقة التقليدية والكهرباء، تجعل من مراد عجال شخصية مناسبة لقيادة التحول الوطني نحو الطاقات المتجددة، وتعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في سوق الطاقة الإقليمية والعالمية.

