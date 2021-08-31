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الجزائر

وزراء خارجية دول الجوار الليبي يزورون مسجد الجزائر الأعظم

الشروق أونلاين
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وزراء خارجية دول الجوار الليبي يزورون مسجد الجزائر الأعظم

قام وزراء خارجية دول الجوار الليبي والوفود المرافقة لهم، الثلاثاء، بزيارة مسجد الجزائر الأعظم، وهذا بمرافقة وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وشمل الوفد رؤساء دبلوماسية كل من السودان مريم الصادق المهدي، وتونس عثمان الجرندي و تشاد شريف محمد زين، ومصر سامح شكري، وجمهورية الكونغو جون كلود غاكوسو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن بانكولي اديوي.

واستقبل وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بالمسجد الأعظم، وزراء الخارجية وممثلي الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي، الذين شاركوا في أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي.

وخلال زيارة هذا الصرح الديني والثقافي، قدمت شروحات وافية للوفد حول هندسة وإنجاز هذا المسجد الكبير.

وكان قد أشرف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة الإثنين، على افتتاح أشغال الإجتماعي الوزاري لدول الجوار الليبي، بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

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