وزيرة التجارة الداخلية تبحث تموين السوق باللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعًا تنسيقيًا مع فدرالية مستوردي اللحوم الحمراء لبحث سبل ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بمرافقة المتعاملين في هذا المجال.

وشهد اللقاء، الذي يندرج ضمن المقاربة التشاركية للقطاع، حضور رئيس الفدرالية عصام بدريسي، إلى جانب ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وإطارات من الوزارة، حيث خُصص للاستماع إلى انشغالات ومقترحات المستوردين الناشطين في مجال اللحوم الحمراء.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مختلف المسائل المرتبطة بتنظيم عمليات الاستيراد وضمان وفرة هذه المادة في السوق الوطنية، إلى جانب دراسة التدابير التي من شأنها دعم المتعاملين وتحسين آليات تموين السوق خلال الفترة المقبلة.

وجرى هذا الاجتماع يوم أمس السبت في إطار مساعي السلطات العمومية لتعزيز التنسيق مع الفاعلين في القطاع وضمان استقرار السوق.