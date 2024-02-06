-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

وزيرة كندية تستقيل بسبب “أرض فلسطين”.. ماذا قالت حتى أثارت غضب الكثيرين؟

جواهر الشروق
  • 180
  • 0
وزيرة كندية تستقيل بسبب “أرض فلسطين”.. ماذا قالت حتى أثارت غضب الكثيرين؟
أرشيف
الوزيرة اليهودية سيلينا روبنسون

استقالت وزيرة كندية من منصبها، الاثنين، بسبب حديثها عن أرض فلسطين بطريقة مستفزة أثارت غضب الكثيرين، وفتحت عليها أبواب النقد اللاذع. 

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد قدمت سيلينا روبنسون استقالتها من منصبها كوزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، بعدما قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل تأسست على “قطعة أرض سيئة”، ما أثار غضب المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وأدلت روبنسون، وهي يهودية، بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان يوم الخميس واعتذرت في بيان يوم الجمعة، قائلة إنها تفهمت أن “تعليقها المتطاول” قلل من ارتباط الفلسطينيين أيضا بأرضهم.

وقال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية إنه اتخذ قرارا بشكل مشترك مع روبنسون، وزيرة التعليم العالي بالمقاطعة، بأن عليها التنحي عن منصبها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأذت بسبب تعليقاتها.

وأضاف إيبي في مؤتمر صحفي “تعليقات سيلينا كانت خاطئة، لقد تجاوزت الحدود، وقللت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط”.

وأكد الكثيرون على أن إعلان قيام إسرائيل كان عام 1948 على أرض اغتصبت من فلسطين، وهو سبب الصراع الدائم والممتد منذ عقود بين الفصائل الفلسطينية التي تكافح لاسترجاع أرضها المنهوبة وجيش الاحتلال الذي يعطي لنفسه الشرعية بالتواجد على أرض ليست أرضه.

مقالات ذات صلة
هذا ما حدث لأمريكية غٌرست شريحة في دماغها بسبب معاناتها من الصرع والوسواس القهري!

هذا ما حدث لأمريكية غٌرست شريحة في دماغها بسبب معاناتها من الصرع والوسواس القهري!

هكذا فبركت عارضة أزياء هندية وفاتها.. حتى ويكيبيديا حدثت سيرتها! (فيديو)

هكذا فبركت عارضة أزياء هندية وفاتها.. حتى ويكيبيديا حدثت سيرتها! (فيديو)

إلغاء حفل لـ “فوربس” بفرنسا بسبب ناشطة فلسطينية بالرغم من إدانتها لهجوم حماس!

إلغاء حفل لـ “فوربس” بفرنسا بسبب ناشطة فلسطينية بالرغم من إدانتها لهجوم حماس!

ماقصة السيدة المغربية التي قيل إنها السبب في سجن دنيا بطمة؟

ماقصة السيدة المغربية التي قيل إنها السبب في سجن دنيا بطمة؟

قضية ريهام سعيد وطبيب التجميل.. هذه آخر المستجدات بعد تداول صورها الصادمة!

قضية ريهام سعيد وطبيب التجميل.. هذه آخر المستجدات بعد تداول صورها الصادمة!

شقيقة الدولي حكيمي وزوجة الحارس بونو ضحيتا عصابة إلكترونية.. ما قصة الابتزاز في المغرب؟!

شقيقة الدولي حكيمي وزوجة الحارس بونو ضحيتا عصابة إلكترونية.. ما قصة الابتزاز في المغرب؟!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد