وزيرة كندية تستقيل بسبب “أرض فلسطين”.. ماذا قالت حتى أثارت غضب الكثيرين؟

استقالت وزيرة كندية من منصبها، الاثنين، بسبب حديثها عن أرض فلسطين بطريقة مستفزة أثارت غضب الكثيرين، وفتحت عليها أبواب النقد اللاذع.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد قدمت سيلينا روبنسون استقالتها من منصبها كوزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، بعدما قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل تأسست على “قطعة أرض سيئة”، ما أثار غضب المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وأدلت روبنسون، وهي يهودية، بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان يوم الخميس واعتذرت في بيان يوم الجمعة، قائلة إنها تفهمت أن “تعليقها المتطاول” قلل من ارتباط الفلسطينيين أيضا بأرضهم.

وقال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية إنه اتخذ قرارا بشكل مشترك مع روبنسون، وزيرة التعليم العالي بالمقاطعة، بأن عليها التنحي عن منصبها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأذت بسبب تعليقاتها.

وأضاف إيبي في مؤتمر صحفي “تعليقات سيلينا كانت خاطئة، لقد تجاوزت الحدود، وقللت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط”.

وأكد الكثيرون على أن إعلان قيام إسرائيل كان عام 1948 على أرض اغتصبت من فلسطين، وهو سبب الصراع الدائم والممتد منذ عقود بين الفصائل الفلسطينية التي تكافح لاسترجاع أرضها المنهوبة وجيش الاحتلال الذي يعطي لنفسه الشرعية بالتواجد على أرض ليست أرضه.