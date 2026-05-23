خلال زيارة قادته إلى ولاية تيبازة:

وزير الزراعة لجمهورية النيجر يطلع على قدرات الجزائر في حماية الغابات

محافظة الغابات لولاية تيبازة (شبكات)
جانب من الزيارة.

زار وزير الزراعة والثروة الحيوانية لجمهورية النيجر، محمان الحاج عصمان، اليوم السبت 23 ماي، ولاية تيبازة، حيث اطلع على قدرات الجزائر في مجال حماية الغابات.

ووفقا لما أفادت به محافظة الغابات للولاية، جرت الزيارة على مستوى حقل الرماية ببلدية تيبازة، أين تم تقديم شروحات مفصلة حول الوسائل المسخرة، مخططات التدخل، وآليات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية.

ليتنقل الوفد بعد ذلك لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية للولاية. فزار الوفد كلًا من المتحف الأثري بالولاية، والآثار الرومانية بالحظيرة الغربية ببلدية تيبازة، للتعرف على الموروث الحضاري والثقافي العريق للمنطقة.

ليتم اختتام الزيارة بالتوجه إلى الضريح الملكي الموريتاني ببلدية سيدي راشد، والذي يعد من أبرز المعالم التاريخية الوطنية.

وكان الوزير النيجيري مرفوقا خلال زيارته بكل من سفير دولة النيجر، إلى جانب المدير المركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في زيارة ميدانية خصصت للاطلاع على جهاز مكافحة حرائق الغابات التابع لـمحافظة الغابات لولاية تيبازة.

