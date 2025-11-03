وزير السكن: دفع الشطر الأول لمكتتبي “عدل 3” قبل نهاية ديسمبر 2025

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي مساء الإثنين، أن دفع الشطر الأول لمكتتبي برنامج “عدل 3″، سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

جاء هذا خلال عرض الوزير أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الشقّ المتعلق بقطاعه من قانون المالية 2026.

أكثر من 300 عون لدراسة طعون مكتتبي “عدل 3”

وسخّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، ما يزيد عن 300 عون تجاري، لدراسة ومعالجة طعون المكتتبين في برنامج “عدل”.

وحسب ما أفاد به بيان سابق لوزارة السكن في سبتمبر الماضي، فقد أشرف الوزير محمد طارق بلعريبي على اجتماع تقني، تطرّق لعدّة ملفات تخصّ القطاع، بينها عملية الاكتتاب في برنامج “عدل 3”.

حيث “تتواصل عملية دراسة ومعالجة ملفات الطعون التي أودعها المكتتبون خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر، على مدار 22 يوما كاملا”، يقول بيان الاجتماع.

وتابع البيان أن الوكالة “سخّرت لهذه العملية أزيد من 300 عون تجاري مكلّفين بدراسة الملفات بدقة وتفصيل. قصد تمكين كل مكتتب من الحصول على حقّه”.

“بريدي موب” لتسديد الدفعات الأولى من أسعار سكنات “عدل 3”

وفي 21 أوت، أبرمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، اتفاقية إطار مع بريد الجزائر والبنك الوطني للإسكان.

وتسمح هذه الاتفاقية، حسب ما ذكره بيان للوكالة، باستعمال خدمة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق “بريدي موب”، لتسديد الأقساط الشهرية الخاصة بمكتتبي برنامجي عدل 1 وعدل 2.

“فضلًا عن التحضير لتسديد الدفعات الأولى، بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 3، باستعمال ذات التطبيق”، يضيف ذات البيان.

وجاءت الاتفاقية “في إطار تنفيذ خارطة الطريق الحكومية لتطوير الدفع الإلكتروني، والرقمنة الشاملة للخدمات العمومية الموجهة للمواطنين”.

ويتوجب على المكتتبين المقبولين للحصول على سكنات “عدل 3″، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، بحيث تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي:

الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،

الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات،

الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،

الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات،

الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.

أكثر من مليون و170 ألف مسجّل تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم

وقد تمكّن ما يزيد عن 1.170.000 مسجّل في منصة “عدل 3″، من الولوج إلى حساباتهم والاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، إلى غاية مساء الثلاثاء 29 جويلية. حسب ما أكده بيان للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

وجاء في بيان “عدل”:”لليوم الثالث على التوالي، يواصل المسجّلون الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصّصة للاطلاع على نتائج دراسة الملفات. في ظروف تقنية جيدة”.

“وقد بلغ عدد المسجّلين في صيغة “عدل 3″، الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، وتحميل إشعار القبول أو الرفض مباشرة عبر حساباتهم الشخصية، إلى أزيد من 1.170.000 مسجّل”، يضيف البيان.

قبل أن يذكّر المسجّلين الذين رُفضت ملفاتهم، بإمكانية “تقديم طعونهم حصريًا عبر المنصة ذاتها، من خلال الفضاء المخصّص لهذا الغرض. مع إرفاق الطعن بالوثائق المطلوبة، والحرص على احترام الآجال القانونية” المحدّدة بـ30 يوم.

فيديو يوضح كل التفاصيل حول كيفية الاطلاع على نتائج معالجة ملفات المسجّلين في “عدل 3”

وعشية إعلان نتائج دراسة ملفات المسجّلين، نشرت وكالة “عدل”، مقطع فيديو يوضح كيفية الاطلاع على نتائج دراسة ومعالجة ملفات المسجّلين للاستفادة من السكن في إطار برنامج “عدل 3”.

وحسب ما يوضحه الفيديو، يمكن للمسجّلين الاطلاع على نتائج معالجة ملفاتهم بداية من منتصف نهار الأحد 27 جويلية، عبر الولوج إلى المنصة الرقمية للوكالة. ويتمّ ذلك من خلال التوجّه إلى خانة “اكتتاب – souscription”، لتظهر أمام المسجّل إما:

عبارة “مقبول – favorable”: التي تمكّن المسجّل من استظهار وثيقة “إشعار بالقبول”،

أو “غير مقبول – défavorable”: التي تتيح للمسجّل استظهار “إشعار بالرفض” يبيّن أسباب رفض الملف.

وفي حالة رفض الملف بسبب وجود نقص في الوثائق اللازمة للاكتتاب، يمكن للمسجّل المرفوض إجراء طعن على نتيجة التسجيل. مع تحميل الوثائق المطلوبة من أجل إعادة معالجة ودراسة ملفه من جديد.

وسجّل للاستفادة من سكنات “عدل 3″، أكثر من مليون و440 ألف مواطن، عبر المنصة الرقمية المخصّصة للعملية، في الفترة ما بين 5 و18 جويلية 2024.

وقالت وزارة السكن والعمران والمدينة بعد اختتام التسجيلات، أنها ستُستأنف من جديد، مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب.

تذكير بشروط التسجيل للاكتتاب في برنامج “عدل 3″

ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.