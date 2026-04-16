وزير الشؤون الدينية والأوقاف: الجزائر كانت ولا تزال قلعة للعلم

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم الخميس، على انطلاق فعاليات أسبوع “يوم العلم”، المنظم إحياء لهذه المناسبة الوطنية التي تحتفى بها الجزائر في 16 أفريل من كل سنة.

وفي كلمته بالمناسبة، رسم الوزير خارطة طريق الفعاليات، مبرزا “الدور المحوري للعلم في صناعة مستقبل الجزائر”. ومؤكدا أن “المعرفة ليست مجرد حشو للأذهان، بل هي قوة تغييرية ورسالة أخلاقية”.

واستحضر الوزير في هذا السياق “نماذج مضيئة من تاريخ الجزائر”. حيث أشاد بما جمعه الأمير عبد القادر من علم وجهاد، واصفاً إياه بـ”رجل الدولة والعلم والعارف بالله”.

كما نوه بدور العلامة عبد الحميد بن باديس، “رائد النهضة العلمية والإصلاحية، الذي أسهم في صون الهوية الوطنية خلال فترة الاستعمار”.

وأكد الوزير بلمهدي أن “الجزائر كانت ولا تزال قلعة للعلم، رغم محاولات الاستعمار الفرنسي طمس معالمها الثقافية والمعرفية”. داعيا إلى “الانتقال من مرحلة الاكتفاء بالمحفوظات إلى مرحلة الإبداع والوعي المنتج”.

وتنظم الوزارة “أسبوع يوم العلم” عبر مختلف ولايات الوطن. في الفترة الممتدة من 16 إلى 23 أفريل الجاري.

وتتضمن هذه التظاهرة، حسب بيان سابق للوزارة، سلسلة من الأنشطة المتنوعة تشمل احتفالات ومحاضرات وندوات ولقاءات تربوية، بهدف إبراز مكانة العلم والعلماء في المجتمع، وتعزيز الوعي الديني والثقافي.

وينظّم أسبوع يوم العلم تحت شعار “يا نشء أنت رجاؤنا”، المستمدّ من قصيدة شهيرة للعلامة الجزائري الراحل عبد الحميد بن باديس. يقول فيها:”يا نشء أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها، وخض الخطوب ولا تهب”.

وتأتي المبادرة في إطار “رؤية شاملة تهدف إلى إحياء رمزية هذه المناسبة الوطنية في الوجدان الجماعي. واستحضار الدور الريادي الذي اضطلع به العلماء، في نشر المعرفة وصون الهوية، وخدمة الدين والوطن”.

كما يشكل هذا الأسبوع “فرصة لتكثيف الأنشطة الفكرية والعلمية والدعوية، تسهم في ربط الأجيال الصاعدة بموروثها الحضاري. وتحفيزها على التمسك بقيم الاجتهاد والبحث والابتكار”.