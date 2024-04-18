وزير الشباب و الرياضة : المركز مكسب و مفخرة لرياضة النخبة الجزائرية

اشرف على تدشين مركز تجمع و تحضير النخبة الرياضية بفوكة.

وصف وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد مركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بمدينة فوكة في ولاية تيبازة ، بالمكسب و المفخرة لرياضيي النخبة الذين وجدوا أخيرا صرح رياضي لمختلف الاختصاصات بمعايير دولية سيمكنهم من التحضير للمنافسات المحلية والدولية في ظروف جيدة ، و اشار الى ان توفر مثل هذه المنشآت الرياضية بالجزائر ستساهم في الرفع من مستوى الرياضيين في مختلف التخصصات الفردية و الجماعية .

وقال وزير الشباب و الرياضة خلال اشرافه اول امس الخميس على تدشين المركز الذي حمل اسم لاعبا فريق جبهة التحرير الاخوة ” سوكان ” ان مثل هذا الصرح الرياضي الكبير سيساهم في ترقية و تطوير مختلف الرياضات الفردية و الجماعية لما يتوفر عليه من هياكل ذات معايير دولية ، واستغل عبد الرحمان حماد الفرصة للاشادة بما حققه 32 رياض في عدة تخصصات و تاهلهم عن جدارة للالعاب الاولمبية بباريس الصائفة المقبلة ، داعيا بقية الرياضيين المقبلين على التنافس في تخصصات اخرى ببدل مجهودات لتحقيق التاهل وتمثيل الجزائر في اكبر محفل رياضي عالمي .

و اشاد الوزير بمجهودات والي الولاية ابو بكر الصديق بوستة في استدراك التأخر الكبير الذي عرفه هذا المشروع الرياضي الذي سجل سنة 2009 وانطلقت به الاشغال سنة 2011 غير انه عرف عدة تعثرات ، حيث بدل مجهودات وقام بزيارات عديدة للتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لدفع عجلة الانجاز التي توجت اليوم بوضع هذا المكسب الرياضي حيز الخدمة ستستفيد منه الرياضة الجزائرية .

و يتوفر المركز الذي كلف الخزينة العمومية اكثر من 200 مليار سنتيم ، على مرافق وهياكل ل 17 اختصاص في مختلف الرياضات الفردية و الجماعية منها قاعات وملاعب للتنس و الرياضة الشاطئية و مسبح المبي بطول 50 مترا و نزل من 5 طوابق بطاقة استيعاب تقدر ب 200 سرير و ستة غرف فاخرة بالإضافة إلى جناح صحي و بيداغوجي و قاعة محاضرات و اخرى للإجتماعات و قاعات للتاهيل و الاسترجاع والتدليك .

جسر بطول 50 متر لربط المركز بالملعب الالمبي .

وبغرض استفادة رياضيي المركز من مرافق الملعب الالمبي المجاور الذي تشرف به الاشغال على نهايتها بعد اعادة تهيئته و توسيع طاقته الاستعابية الى 20 الف مقعد ، سيتم انجاز جسر بطول 50 مترا يربط الملعب بالمركز يعبر الطريق الفاص بينهما ، و قال والي الولاية بهذا الخصوص ان الجسر الذي تم رصد غلاف مالي لانجازه بقيمة تفوق 120 مليون دينار ، ستنطلق به الاشغال قريبا على ان تعطى صبغة جمالية لعملية تشييده وهو ما يعكس مظهري الملعب و المركز ، و من شأن هذا المشروع تسهيل استفادة الرياضيين من المنشأتين الرياضيتين في ظروف جيدة و باسهل طريقة ممكنة .