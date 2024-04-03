وزير الفلاحة: شرعنا في إخراج مخزون البطاطا لضبط الأسعار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، على وجود كمية كبيرة من منتج البطاطا في المخازن، حيث تم الشروع في طرحها في الأسواق من أجل ضبط الأسعار.

وخلال زيارة قادته إلى ولاية عين الدفلى، الثلاثاء، قال يوسف شرفة “إن كميات منتج البطاطا المخزنة في إطار النظام الجديد الخاص بضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، يفوق 50 ألف طن، ويتم حاليا إخراجه بمراحل تدريجية، لغرض استقرار السوق خلال شهر أفريل، وهي مرحلة فراغ تأتي بين موسمين”، وفق ما جاء في بيان وزارة الفلاحة.