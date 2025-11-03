وزير المجاهدين الأسبق الطيب زيتوني في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الإثنين، وزير المجاهدين الأسبق، الطيب زيتوني عن عمر ناهز 69 سنة.

وعلى إثر هذا المصاب، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، باسمه الخاص وباسم كافة إطارات وموظفي القطاع، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه.

وأكد تاشريفت أن الجزائر فقدت في رحيله رجلًا وطنياً مخلصاً، نذر حياته لخدمة الوطن وحفظ الذاكرة الوطنية وصون رسالة الشهداء والمجاهدين، وظلّ وفياً لمبادئ نوفمبر وقيمها السامية.

والطيب زيتوني من مواليد سنة 1956 بوهران، حاصل على شهادة ليسانس في الحقوق، شغل العديد من المناصب من بينها مدير المجاهدين لولاية وهران، مستغانم، تلمسان ومعسكر.

التحق الراحل بقصر المورادية سنة 2014 ليشغل منصب وزير المجاهدين إلى غاية سنة 2021.