وزير المجاهدين في منزل “أيقونة الثورة” جميلة بوحيرد (صور)

مع المجاهدة جميلة بوباشة

أجرى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة يوم الثلاثاء، زيارة تفقدية للمجاهدة جميلة بوحيرد، مرفوقا برفيقتها في الثورة جميلة بوباشة.

ووصف بيان الوزارة بوحيرد بأنها “أيقونة الثورة التحريرية المظفرة، ورمز التضحية والصمود”. وبوباشة بأنها كانت “الأخت والرفيقة لأيقونة الثورة”.

والجميلتان بوحيرد وبوباشة “هما اثنتين ممن كتبن تاريخهن وتاريخ الجزائر، بأحرف من دم و دموع وجهاد و صبر وتحدي. من أجل أن تحيا الجزائر”، يقول ذات البيان.

واستعادت المجاهدتان خلال لقائهما مع الوزير ربيڨة “ذكريات النضال والكفاح والإعتقال، والسجن والصمود وفرحة الاستقلال”.

وقام الوزير في ختام زيارته، بتكريم رمزي للمجاهدة جميلة بوحيرد، مؤكدا إن “العناية بمجاهداتنا ومجاهدينا وبأرامل الشهداء، هي من واجب الوفاء لقيم نوفمبر الخالدة”.