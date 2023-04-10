وزيران في بيت المجاهد المدني حوّاس (صور)

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، ووزير الاتصال محمد بوسليماني يوم الإثنين، زيارة تفقّد إلى منزل المجاهد المدني حوّاس.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة المجاهدين، تنفيذا لبرنامج القطاع الخاص بستينية عيد الاستقلال، في شطره المتعلق بالرعاية الاجتماعية والصحية للمجاهدين و أرامل الشهداء.

والمجاهد المدني حوّاس بأنه:”صاحب التعاليق الثورية المدوية”. وقد سبق للمجاهد أن شغل مناصب مدير دائرة الأخبار بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر و الإشهار.

وفي 23 مارس، أدى الوزيران زيارة لمنزل المجاهد يوسف الخطيب، لتفقّد حالته الصحية.

وجاءت هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتكفّل والوقوف على الرعاية الصحية للمجاهدين وأرامل الشهداء.

“وهنّأ الوزيران بالمناسبة، الأب المجاهد سي يوسف الخطيب، بمناسبة حلول شهر رمضان. راجين المولى أن يعيد عليه هذه الأيام المباركة بموفور الصحة والعافية”، يقول ذات البيان.

والتحق المجاهد بالكفاح المسلّح ضد الاستعمار الفرنسية عام 1954، وعيّن قائدا للولاية التاريخية الرابعة. حيث قاد عدّة عمليات عسكرية ضد الاحتلال في جبال الونشريس والظهرة، إلى غاية الاستقلال.