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الجزائر

وزير المجاهدين يعزّي في وفاة أرملة المجاهد يوسف بن خدة

ي.ك
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وزير المجاهدين يعزّي في وفاة أرملة المجاهد يوسف بن خدة
أرشيف
وفاة أرملة المجاهد يوسف بن خدة

قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، بتعازيه في وفاة المجاهدة “سليمة الحفاف”، أرملة المجاهد المرحوم “بن يوسف بن خدة”، آخر رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

ونشر العيد ربيقة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، حيث قدم تعازيه الخالصة لعائلة المجاهدة الراحلة وكل رفيقاتها المجاهدات ورفاقها المجاهدين.

وأشّاد ربيقة بنضال أرملة المجاهد المرحوم “بن يوسف بن خدة” رفيقة دربه التي كانت “تشدّ عضده وتآزره في الكفاح التحريري من أجل الذود عن استقلال وطننا وكرامة شعبنا وسيادته”.

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