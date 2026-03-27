وزير المناجم والبترول الإيفواري في زيارة عمل للجزائر

وزير المناجم والبترول الإيفواري في زيارة عمل للجزائر
يشرع وزير المناجم والبترول والطاقة بجمهورية كوت ديفوار، والرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، مامادو سانكافوا كوليبالي، في زيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 مارس، على رأس وفد هام يضم إطارات من قطاعي المناجم والبترول والطاقة الإيفواري.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات والمناجم، تأتي هذه الزيارة، بدعوة من الوزير، محمد عرقاب، وتندرج في إطار “استكمال المشاورات والتبادلات السابقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطويرها، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”

كما سيشارك الوزير الإيفواري في فعاليات الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، المزمع عقدها يومي 30 و31 مارس بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران.

