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مع تمديده إلى سلطنة عُمان

وزير النقل التركي: محادثات مع السعودية لإحياء مشروع سكّة حديد الحجاز التاريخي

الشروق أونلاين
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وزير النقل التركي: محادثات مع السعودية لإحياء مشروع سكّة حديد الحجاز التاريخي
ح.م
إحدى المحطات الأثرية لخط سكة حديد الحجاز

تحدث وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو يوم الأربعاء، عن وجود تواصل بين تركيا والسعودية حول تفعيل مشروع سكة حديد الحجاز التاريخي، مع تمديده إلى سلطنة عُمان.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، فقد أكد أوغلو أن “لدى تركيا رؤية لإحياء سكة حديد الحجاز التاريخية، كخط حديث يخدم أغراض السياحة والنقل في آن واحد”.

كما أشار إلى إمكانية إعادة تشغيل الجزء الممتد بين العاصمة السورية دمشق، والعاصمة الأردنية عمّان، من الخط التاريخي.

مضيفا:”في المرحلة الأولى من مشروع سكة حديد الحجاز الحديثة، سنربط خطا من تركيا إلى حلب. أما خط حلب-دمشق-الأردن فهو قائم بالفعل”.

قبل أن يتابع:”كما تتواصل مباحثاتنا مع الجانب السعودي. حيث يتمثل هدفنا النهائي في تمديد هذا الخط حتى سلطنة عُمان، وربطه بالمحيط، لتوفير بديل لمضيق هرمز”.

وأنشئ خط سكة حديد الحجاز في فترة الدولة العثمانية، بين عامي 1900 و1908. على امتداد 1322 كيلومترا بين الشام والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقا إلى نحو 1900 كيلومتر.

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