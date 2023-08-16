الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية التونسية

حاملا له رسالة من الرئيس قيس سعيد..

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالجزائر، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون استقبل وزير خارجية تونس، بصفته مبعوثا خاصا من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، حسب بيان الرئاسة الجزائرية.

للإشارة فقد كلّف الرئيس سعيد وزير الخارجية نبيل عمار، بحمل رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان الرئاسة التونسية.

وجاء هذا عقب استقبال الرئيس التونسي لوزير خارجيته بقصر قرطاج. حيث تناول اللقاء استكمال الحركة الدبلوماسية والقنصلية في أقرب الأوقات، حسب البيان.

وتعد هذه أول زيارة لوزير خارجية تونس إلى الجزائر، منذ تعيينه في منصبه شهر فيفري الماضي.