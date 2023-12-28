وزير خارجية عربي: لن ندين هجوم الحوثيين على السفن في البحر الأحمر (فيديو)

أكد وزير خارجية جيبوتي محمود يوسف، أن بلاده لا تدين هجوم جماعة الحوثيين اليمنية على السفن المتوجّهة إلى فلسطين المحتلة في البحر الأحمر، معتبرا ذلك دعما للشعب الفلسطيني.

وقال يوسف في ندوة رسمية الأسبوع الماضي:”يقوم الحوثيون بالهجوم على السفن نجدة للشعب الفلسطيني”. قبل أن يضيف:”ولكوننا بلدا مسلما وعربيا فإن نصرة الفلسطينين بالكلمة واجب علينا وذلك أضعف الإيمان”.

وتابع الوزير الجيبوتي يقول:”إذا قام أخ لك، بنجدة أخ آخر، فكيف ستعارضه؟”. مردفا بالقول:”عندما قام الحوثيون بأول هجوم، لم تدن جيبوتي أو تشجب ذلك. ولم نتحدث عن الأمر، لأننا نعتبر ذلك واجبا أخويا”.

لكن الوزير الذي كان يتحدث بلهجة محلية، استدرك حسب ترجمة حساب “جيبوتي بالعربية” على “إكس”، بالقول إن إغلاق باب المندب جراء الهجمات، سيسبّب متاعب لاقتصاد البلاد.

وجاء في حديث محمود يوسف:”من وجهة نظرنا نرى أن تتوقف هذه الهجمات.. مع العلم أن حركة التجارة في مضيق باب المندب جزء أساسي في دخلنا القومي”.