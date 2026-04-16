وزير صهيوني يُحرض على إبادة جنوب لبنان

دعا وزير الهجرة الصهيوني أوفير سوفير، اليوم الخميس، إلى تحويل كل ما هو جنوب نهر الليطاني بلبنان إلى “منطقة إبادة”.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سوفير قوله إن النتيجة في لبنان يجب أن تكون صارمة وقابلة للقياس من خلال سيطرتنا على الأرض، محذرا من الحديث بحماس عن قرب نهاية الحرب.

واليوم الخميس، دمّرت غارة صهيونية، جسرا رئيسيا في جنوب لبنان، هو الأخير الذي يربط بين منطقة جنوب نهر الليطاني وشماله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوردت الوكالة “شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا، ما أدى إلى تدميره بالكامل”.

وكان جيش الكيان دمّر تباعا منذ 2 مارس 4 جسور رئيسية على نهر الليطاني الذي يقسم جنوب لبنان الى قسمين.