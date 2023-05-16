وساطة إفريقية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن كل من روسيا وأوكرانيا قد وافقتا على وساطة 6 قادة أفارقة لمبادرة سلام تبحث عن حلول سلمية للحرب بين البلدين، حسب ما تناقلته وسائل إعلامية دولية اليوم الثلاثاء 16 ماي.

نفس المصادر نقلت عن الرئيس الجنوب إفريقي قوله: “قدمت المبادرة نيابة عن نظرائي في زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر، وأعرب كلا الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية عن استعدادهما لقبول وساطة رؤساء الدول الإفريقية في مبادرة السلام، الرامية لحل الأزمة الأوكرانية”.

حدث هذا خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء السينغافوري لي هسين لونغ. الرئيس الجنوب الإفريقي قال أيضا أنه اتفق مع الرئيسين الروسي والأوكراني على بدء الاستعدادات للتفاوض في هذه المسألة مع القادة الأفارقة، كما تم أيضا إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو بهذه المسعى الذي رحب به.

إعلان الرئيس الجنوب إفريقي عن هذه المبادرة الإفريقية يأتي بعد اتهام الولايات المتحدة الأمريكية على لسان سفيرها في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، بتزويد جنوب إفريقيا لروسيا بالأسلحة، وهي الاتهامات التي نفتها جنوب إفريقيا وقات أنه لا أثر لها.

وللتذكير، فإن كل من روسيا وجنوب إفريقيا عضوان في مجموعة “بريكس”، التي تضمّ أيضا الهند والصين والبرازيل.