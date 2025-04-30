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اقتصاد

وصول أول شحنة من الكباش الإسبانية المستوردة إلى ميناء تنس (صور)

محمد فاسي
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وصول أول شحنة من الكباش الإسبانية المستوردة إلى ميناء تنس (صور)
المصالح الفلاحية لولاية الشلف
جانب من عملية تفريغ حمولة الأضاحي الإسبانية بميناء تنس

وصلت، صباح اليوم الأربعاء، أول باخرة محمّلة بالأضاحي المستوردة من إسبانيا إلى ميناء تنس بولاية شلف، في إطار التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وذلك في خطوة تهدف إلى تزويد السوق الوطنية بالكميات اللازمة من الأضاحي وتخفيف الأسعار.

وتحمل الباخرة شحنة قوامها 12.090 رأسًا من الكباش، حيث جرت عملية تفريغ حمولة الأضاحي بحضور مدير المصالح الفلاحية، والسلطات المحلّية لولاية الشلف.

وستُوجه الشحنة مباشرة إلى مراكز الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، وفق الإجراءات الصحية والبيطرية المعمول بها، قبل أن يتم تحويلها إلى نقاط التوزيع المعتمدة على مستوى الولاية والولايات الأخرى المعنية وهي: عين الدفلى، تيارت وتسمسيلت.

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