وصول دفعة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر

رست، يوم الخميس بميناء الجزائر، الباخرة “فريدوم” محملة بكميات معتبرة من الأغنام المستوردة، في إطار تدعيم تموين السوق الوطنية تحسبًا لعيد الأضحى.

ووفق ما جاء في بيان لمؤسسة ميناء الجزائر “إيبال” فإن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى ضمان وفرة الأضاحي والمحافظة على استقرار السوق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضبط عمليات التموين.

كما تأتي هذه العملية في سياق التدابير التنظيمية المتخذة بتعليمات من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حيث تم توفير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان سير عملية التفريغ في أحسن الظروف، ووفق المعايير المعتمدة داخل الموانئ.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية تمت بتنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية، لاسيما المصالح البيطرية، التي باشرت فورًا عمليات الفحص والمراقبة الصحية للتأكد من سلامة القطيع واحترام شروط الاستيراد المعمول بها.