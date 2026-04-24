-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وصول دفعة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر

الشروق أونلاين
  • 443
  • 0
رست، يوم الخميس بميناء الجزائر، الباخرة “فريدوم” محملة بكميات معتبرة من الأغنام المستوردة، في إطار تدعيم تموين السوق الوطنية تحسبًا لعيد الأضحى.

ووفق ما جاء في بيان لمؤسسة ميناء الجزائر “إيبال” فإن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى ضمان وفرة الأضاحي والمحافظة على استقرار السوق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضبط عمليات التموين.

كما تأتي هذه العملية في سياق التدابير التنظيمية المتخذة بتعليمات من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حيث تم توفير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان سير عملية التفريغ في أحسن الظروف، ووفق المعايير المعتمدة داخل الموانئ.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية تمت بتنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية، لاسيما المصالح البيطرية، التي باشرت فورًا عمليات الفحص والمراقبة الصحية للتأكد من سلامة القطيع واحترام شروط الاستيراد المعمول بها.

مقالات ذات صلة
عودة خدمات الإنترنت.. بيان هام من اتصالات الجزائر   

عودة خدمات الإنترنت.. بيان هام من اتصالات الجزائر   

الرئيس التشادي يستقبل الوزير الأول ورؤساء غرفتي البرلمان

الرئيس التشادي يستقبل الوزير الأول ورؤساء غرفتي البرلمان

بوالزرد يتباحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في علاقات الجزائر بالمنظومة الأممية الإنمائية

بوالزرد يتباحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في علاقات الجزائر بالمنظومة الأممية الإنمائية

المجلس الشعبي الوطني يواصل دراسة قانون جديد لتنظيم الأنشطة التجارية

المجلس الشعبي الوطني يواصل دراسة قانون جديد لتنظيم الأنشطة التجارية

عقوبات تصل إلى 10 سنوات للمتهمين في فساد مجمع “إيميتال”

عقوبات تصل إلى 10 سنوات للمتهمين في فساد مجمع “إيميتال”

إيتوزا تطلق 7 خطوط نقل جديدة بالعاصمة

إيتوزا تطلق 7 خطوط نقل جديدة بالعاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد