وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية

تنفيذا لاتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية يوم السبت، عن وصول قوة عسكرية من باكستان، إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية. ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقّعة بين البلدين.

وتتكون القوة الباكستانية من طائرات مقاتلة ومساندة. وهي تهدف إلى “تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

ومنذ اليوم الأول من الحرب، استنكرت السعودية الهجمات الإيرانية على أراضيها، وقالت إنها “غير مبررة، وجاءت على الرغم من تأكيد المملكة أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران”.

وفي سبتمبر 2025، أبرمت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، اتفاقية للدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين.

وتمّت مراسم التوقيع في الرياض، بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وتمّ إبرام الاتفاقية، وفق بيان مشترك، “انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا على المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين”.

“وتأتي (الاتفاقية) في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. وهي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء”.

حيث تنصّ هذه الاتفاقية على أن “أي اعتداء، على أي من البلدين، هو اعتداء على كليهما”، يضيف البيان المشترك.