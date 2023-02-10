وضعية مقلقة لنجوم “الخضر” قبل تربص مارس

بلايلي وبن ناصر وعطال مصابون وسليماني وديلور وماندي يعانون

يعيش العديد من لاعبي المنتخب الوطني وضعية مقلقة مؤخرا قبل شهر من العودة إلى المنافسة مع “الخضر” تحسبا لمواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وتراوحت هذه الوضعية بين الإصابات وعدم المشاركة بانتظام والبحث عن فرصة بعث المشوار لعدة أسماء أساسية في حسابات المدير الفني جمال بلماضي، الذي يتوقع أن يجري أيضا بعض التغييرات على التعداد خلال الفترة المقبلة تحسبا لضخ دماء جديدة.

وكانت “الشروق” أكدت في وقت سابق بأن الثنائي ريان آيت نوري نجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي وحسام عوار نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، سيكونان رسميا ضمن حسابات بلماضي الشهر المقبل، بعد أن أنهيا كل الإجراءات القانونية الخاصة لتغيير جنسيتهما الرياضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما سينضم أيضا فارس شعيبي نجم نادي تولوز الفرنسي إلى “الخضر” بعد أن تعذر عليه ذلك خلال تربص شهر نوفمبر الماضي.

ويعاني بعض لاعبي “الخضر” من إصابات أبعدتهم عن المنافسة في الفترة الماضية وخلال الأيام المقبلة، ويتعلق الأمر بمدافع نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، الذي تعرض لانتكاسة جديدة ستبعده عن الملاعب لفترة غير معنية وهو الذي غاب عدة مرات منذ بداية الموسم الجاري، ولم تتضح لحد الآن الصورة بخصوص مشاركته من عدمها في التربص المقبل لـ”الخضر”، كما تعرض يوسف بلايلي هذا الأسبوع لإصابة قوية أبعدته عن المشاركة في لقاء فريقه أجاكسيو أمام نيس، الجمعة، في الدوري الفرنسي، كما لم يتم تحديد فترة غيابه لحد الآن، وهو الذي لم يعد بنفس المستوى الذي ظهر به قبل انطلاق منافسات كأس العالم، وقال مدرب أجاكسيو، أوليفييه بانتالوني، عن إصابة نجمه: “للأسف يوسف بلايلي لن يكون حاضرا معنا في نيس، هو يعاني من الإصابة، وغير قادر على اللعب”، وعن نوعية الإصابة التي يعاني منها، رد المدرب الفرنسي: “بلايلي لديه مشكلة مزدوجة في الفخذ والعضلات المقربة، وهو ما يجعله مجبرا على البقاء دون لعب خلال الأيام المقبلة”، ولم يحسم مدرب أجاكسيو فترة غياب بلايلي على اعتبار أن إصابته معقد وتحتاج لفترة طويلة للراحة، ويمتلك ابن الباهية إحصائيات مميزة منذ انتقاله إلى أجاكسيو، حيث ساهم في 8 أهداف خلال 10 مباريات لعبها كأساسي “سجل 5 وصنع 3”.

من جهة أخرى، يعاني إسماعيل بن ناصر نجم نادي ميلان الإيطالي من إصابة فرضت عليه الغياب عن المباريات الأخيرة للروسونيري، ومنها داربي الغضب أمام إنتر الأحد الماضي، ولقاء تورينو أمس في الدوري الإيطالي، ويكافح بن ناصر، حسب وسائل الإعلام الإيطالية، حتى يكون قادراً على المشاركة في ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا في الأسبوع القادم، حيث يستقبل ميلان نادي توتنهام الإنجليزي في واحدة من قمم هذا الدور، ويخشى متابعون أن يتكرر كابوس الإصابات المتلاحقة بنجم “الخضر” بعد أن عانى منه الموسم الماضي.

إلى ذلك، يسعى الثنائي إسلام سليماني وآندي ديلور لبعث مشوارهما مع فريقيهما الجديدين، أندرلخت البلجيكي ونانت الفرنسي، بعد المتاعب التي لاحقتهما مع بداية الموسم الجاري، حيث لم يجد سليماني معالمه مع نادي بريست الفرنسي وسجل هدفين فقط في 18 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، كما قدم تمريرتين حاسمتين، الأمر الذي دفعه إلى الانتقال إلى ناد أفضل بحثا عن استعادة مستوياته المعروفة، وهي نفس الأهداف المرسومة من طرف آندي ديلور، الذي عانى من مشاكل غير رياضية مع نيس أثرت على مستوياته الفنية، ما دفعه إلى الانتقال إلى نانت وبعث مشواره في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في حين إن مدافع “الخضر”، عيسى ماندي، نجم نادي فياريال الإسباني ما زال يعاني بدوره من قلة المشاركات مع الغواصات الصفراء، حيث بات أقل لاعبي “الخضر” مشاركة في المباريات منذ بداية الموسم، وهي كلها معطيات تدفع بلماضي إلى تغيير خططه الفنية ومحاولة منح الفرصة للاعبين آخرين في التربص المقبل بحثا عن تجديد دماء المنتخب الوطني وبعث المنافسة من جديد قبل الموعد الحاسم بداية العام المقبل في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.