وفاة الأستاذ والكاتب عبد العالي رزاقي

توفي، الثلاثاء، الكاتب والأستاذ بقسم الإعلام بجامعة الجزائر 3، عبد العالي رزاقي، إثر أزمة صحية.

ويعد عبد العالي رزاقي أستاذا جامعيا وأكاديميا وكاتب مقالات ومحللا سياسيا بارزا على القنوات وفي الصحف.