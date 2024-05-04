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وفاة الأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن

الشروق أونلاين
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وفاة الأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن
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الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن

توفي، السبت، الأمير السعودي الشاعر بدر بن عبد المحسن، عن عمر ناهز 75 عاما.

ونعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلاً:”رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال”.

ولد الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود في الرياض 2 أفريل 1949، وعرف على الساحة السعودية والعربية بقصائده الشعرية وله مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي.

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