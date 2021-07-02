وفاة الإعلامي سليمان بخليلي متأثرا بمضاعفات كورونا

بعد دخوله المرحلة الثالثة من العلاج

اهتز الوسط الإعلامي، صبيحة الجمعة، بخبر رحيل الزميل سليمان بخليلي، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك بعد دخوله المرحلة الثالثة من العلاج.

وأعلن نجل الإعلامي سليمان بخليلي، عبر حساب والده الرسمي على فيسبوك خبر الوفاة، وأشار إلى أن الدفن سيكون بعد صلاة الظهر في مقبرة قاريدي بالعاصمة، والتعازي بمقر سكناه بالقبة.

من جانبها أعلنت قناة البديل عن وفاة مديرها سليمان بخليلي، من خلال تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وشكلت وفاة صاحب “خاتم سليمان” صدمة بين الجزائريين، إذ فقدت الساحة الإعلامية برحيله فارسا من فرسانها المغاوير، الذين لم يدخروا جهدا لتقديم أفضل البرامج التثقيفية والرقي بمهنة المتاعب.

يذكر أن سليمان بخليلي إعلامي ومنتج تلفزيوني جزائري معد ومذيع البرنامج الثقافي التلفزيوني الشهير “خاتم سليمان” الذي عرضته في بداياته فضائيات عربية عديدة.

هو من مواليد عام 1963 بولاية بسكرة في الجنوب الشرقي للجزائر، التحق بالإذاعة والتلفزيون الجزائري عام 1986 صحفيًا، ثم تدرج في مختلف المناصب ليتقلد منصب رئيس تحرير، ثم مدير الإنتاج في التلفزيون الجزائري.

أنشأ عام 1994 مؤسسة استوديوهات الإنتاج التلفزيوني المستقلة رفقة عدد من الكفاءات الإعلامية المتخصصة في مجال الإعلام التلفزيوني.

راسل العديد من قنوات التلفزيون العربية كصحفي، حيث قام بتغطية حرب الخليج الأولى للتلفزيون الجزائري، إضافة للعديد من التقارير والتغطيات الإخبارية المختلفة من عدد من البلدان العربية والأوروبية.

له العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة بالجزائر من بينها: خاتم سليمان، ساعة من ذهب، فرسان القرآن، الاتجاه الصحيح، عد النجوم، وزدني علما.

حصل عام 2008 على جائزة الإبداع الذهبية في مهرجان القاهرة الـ 14 للإعلام العربي، وترشح للانتخابات الجزائرية في ديسمبر 2019 كمرشحٍ حر، لكنه لم يتمكن من جمع الاستمارات المطلوبة (50 ألف توقيع موزعة على 25 ولاية مع 1200 توقيع كحد أدنى في كل ولاية) حيث قدم 26 ألف استمارة صحيحة واستوفى النصاب في 6 ولايات فقط، وبعد رفض ملفه الانتخابي أعلن عن تأسيس حزب جديد.

أطلق عام 2020 قناة البديل المتخصصة في المحتوى الثقافي، وهي فضاء إعلامي جامع يعتمد الوسطية ، ويحترم التنوع والثراء الفكري في الجزائر ، ويشيع ثقافة التحضر والتمدن والتسامح .

صحة سليمان بخليلي تتحسن.. وهذا ما قاله بشأن تداول شائعة وفاته!

كشف أحمد بخليلي، نجل الإعلامي سليمان أن صحة والده بدأت في التحسن منذ 3 أيام، وأن ما تم تداوله مساء الأربعاء 30 جوان، مجرد إشاعات.

بدوره نشر سليمان بخليلي تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، الخميس 1 جويلية، جاء فيها: “يشهد الله أيها الأصدقاء أن تلك الإشاعة المغرضة التي سرّبها المفترون تحت جنح الظلام لم تؤثر في نفسي إلا بمقدار تأثير شوكة يشاكّها المؤمن”.

وأضاف: “اطمئنوا، فأنا في عناية الله تعالى ورعايته مرفوقا بكتاب الله في صدري، محاطا بتضرعاتكم وأدعيتكم التي تصلني من كل مكان، مشمولا بمتابعة طبية لخيرة شباب الجزائر وإطاراتها في مستشفى مصطفى باشا ولله الحمد والمِنة.. اليوم تبدأ المرحلة الثالثة من العلاج، أطمع في مواكبتكم لي بالدعاء، والله يحفظكم جميعا”.

وكان بخليلي قد نشر بعد ساعات من تداول شائعة وفاته، تدوينة سائلا الهداية من خلالها للمفترين حيث قال: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا بالمستشفى في وضع صحي مستقر بحمد الله، أسأل الله للمفترين الهداية”.

ونشرت قناة البديل رسالة من بخليلي لجميع محبيه وللطاقم العامل معه، حيث شكر الجميع على تضامنهم معه في الفترة العصيبة التي مرّ بها.

الإعلامي سليمان بخليلي بخير..قناة البديل توضح!

نفت مصادر مقربة من الشروق، الأربعاء صحة الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وفاة الزميل الإعلامي سليمان بخليلي.

ونشرت قناة البديل التي يشغل بخليلي منصب مديرها العام، تكذيبا للخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وفاته بعد دخوله المستشفى.

وجاء في التفنيد الذي نشرته قناة البديل” إدارة قناة البديل تنفي ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المدير العام الدكتور سليمان بخليلي كما تطمئن جميع متابعيها عن حالة الأستاذ”.

سليمان بخليلي في حالة حرجة ورسالة للسلطات العليا عبر صفحته الرسمية

ووجّه إعلامي جزائري، السبت، رسالة للسلطات العليا في البلاد، يتحدث فيها عن تدهور الوضع الصحي لسليمان بخليلي الذي يصارع الألم بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي شهر.

وقال “عمار قصيرة” عبر الصفحة الرسمية لبخليلي: “الإعلامي القدير سليمان بخليلي قدم الكثير للجزائر بإعلامه الهادف والمتميز، اليوم حالته الصحية متدهورة بعد ما أصيب بفيروس كورونا منذ قرابة شهر وتتطلب عناية واهتمام أكبر”.

وأضاف: “من حقّ هذا الرجل أن يحاط اليوم لا غداً بالدعم النفسي والطبي (اللازم والسريع) مثلما أحيط به سابقوه، كما مِن حقّ هذا الرجل الذي يصارع الألم كلّ لحظة بإيمان ورضى أن يشهد أمامه وقفة شهامة من الجزائريين جميعا باختلاف شرائحهم ومناصبهم وأفكارهم واتجاهاتهم، ويسمعَ حوله همسة عِرفان تفيه ما فيه”.

سليمان بخليلي يخضع لعلاج قاس بالمستشفى

نشر الإعلامي سليمان بخليلي، ليلة الجمعة، تدوينة قال فيها إنه يخضع لعلاج قاس بالمستشفى، وألح على محبيه بتذكره بالدعاء.

وعبر جسابه على فيسبوك ناشد بخليلي جميع متابعيه بتذكره في كل الأوقات، مؤكدا بأنه لن ينسى وقوفهم إلى جانبه.

سليمان بخليلي يطلب من متابعيه مشاركته هذا الدعاء!

خاطب الإعلامي سليمان بخليلي، الخميس، متابعيه، طالبا منهم مشاركته دعاء ذي النون، بسبب إصابته بفيروس كورونا واشتداد المرض عليه.

وقال بخليلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أيها الإخوة الأصدقاء أنا مريض وأحتاج منكم مشاركتي هذا الدعاء باسمي فلعل بيننا رجل مستجاب الدعاء ، لأنني أطمع أن تدركني نعمة من ربي كالتي أدرك بها عبده ونبيه يونس”.

وأضاف: ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

لهذا السبب يرقد سليمان بخليلي بالمستشفى!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 10 جوان، صورة للإعلامي سليمان بخليلي وهو راقد على سرير المستشفى.

وانتشرت الصورة مرفقة بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتأثر بحالته كثيرون وتساءلوا عمّا أصابه، متأسفين لحاله وحال كل الوجوه المعروفة التي أنهكها المرض مؤخرا.

ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان، صورة لهما معا من داخل المستشفى، وكتب: “الله يشفيك يا بابا” دون أن يحدد نوع مرضه”.

في ذات السياق نشر الشاعر والملحن أحمد فؤاد ومان صورة أخرى مماثلة عبر الحساب الرسمي لبخليلي على فيسبوك، مشيرا من خلالها إلى إصابته بفيروس كورونا، وطالبا الدعاء له.