وفاة الداعية السعودي موسى القرني في السجن بعد اعتقال دام 15 سنة

توفي الداعية السعودي “موسى القرني” في السجن، الثلاثاء، بعد اعتقال دام قرابة 15 سنة.

وذكرت منظمة “سند” الحقوقية، أن “القرني” توفي في أحد السجون، بحسب أنباء مؤكدة.

وتابعت أن “القرني” اعتقل في فيفري من عام 2007 مع مجموعة من الحقوقيين بسبب مطالبتهم بإنشاء جمعية لحقوق الإنسان في السعودية.

وأضافت: “تعرض لصنوف الأذى والتعذيب والتضييق أثناء اعتقاله وحبس في العزل الانفرادي لفترات طويلة وتدهورت حالته الصحية في السنوات الأخيرة دون مبالاة من السلطة”.

فيما قال الداعية “سعد بن ناصر الغامدي” في حسابه على “تويتر”: “رحم الله الشيخ العالم الأبيّ موسى القرني قضى في السجن نحو 15 سنة لمطالبات تقدم بها وتحت أصناف القهر والتنكيل والتسهير والتأثير النفسي والعقاقير المُمرِضة أصيب بمرض عصابي فلم يرحموا شيبته ولم يراعوا علّته حتى توفي اليوم اللهم اجعله عليهم عذابا كما جعلت سعيد بن جبير على الحجاج”.

وقال حساب معتقلي الرأي على تويتر، وهو حساب يهتم بأخبار المعتقلين في السعودية: “كان يقضي حكماً جائرا بالسجن مدة 20 سنة، يليها 20 سنة أخرى منع من السفر، بعد اتهامه بعدة تهم، منها التخطيط لتأسيس حزب سياسي و التواصل مع جهات أجنبية والخروج على ولي الأمر”.