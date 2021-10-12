وفاة الداعية السعودي موسى القرني في السجن بعد اعتقال دام 15 سنة
توفي الداعية السعودي “موسى القرني” في السجن، الثلاثاء، بعد اعتقال دام قرابة 15 سنة.
وذكرت منظمة “سند” الحقوقية، أن “القرني” توفي في أحد السجون، بحسب أنباء مؤكدة.
وتابعت أن “القرني” اعتقل في فيفري من عام 2007 مع مجموعة من الحقوقيين بسبب مطالبتهم بإنشاء جمعية لحقوق الإنسان في السعودية.
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وردت ل #سند أنباء تؤكد وفاة المعتقل الدكتور #موسى_القرني صباح اليوم الثلاثاء ١٢ اكتوبر ٢٠٢١ في سجون النظام السعودي بعد أعتقاله قرابة ١٥ سنة
سند التي آلمها الخبر تدعو للدكتور القرني بالرحمة والمغفرة ، وتحمل السلطات مسئولية وفاته داخل المعتقل. pic.twitter.com/IC1cN136g6
— منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) October 12, 2021
وأضافت: “تعرض لصنوف الأذى والتعذيب والتضييق أثناء اعتقاله وحبس في العزل الانفرادي لفترات طويلة وتدهورت حالته الصحية في السنوات الأخيرة دون مبالاة من السلطة”.
فيما قال الداعية “سعد بن ناصر الغامدي” في حسابه على “تويتر”: “رحم الله الشيخ العالم الأبيّ موسى القرني قضى في السجن نحو 15 سنة لمطالبات تقدم بها وتحت أصناف القهر والتنكيل والتسهير والتأثير النفسي والعقاقير المُمرِضة أصيب بمرض عصابي فلم يرحموا شيبته ولم يراعوا علّته حتى توفي اليوم اللهم اجعله عليهم عذابا كما جعلت سعيد بن جبير على الحجاج”.
رحم الله الشيخ العالم الأبيّ #موسى_القرني
قضى في السجن نحو 15 سنة لمطالبات تقدم بها
وتحت أصناف القهر والتنكيل والتسهير والتأثير النفسي والعقاقير المُمرِضة أصيب بمرض عصابي
فلم يرحموا شيبته ولم يراعوا علّته
حتى توفي اليوم
اللهم اجعله عليهم عذابا كما جعلت سعيد بن جبير على الحجاج. pic.twitter.com/bUi7l8Wk5V
— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) October 12, 2021
وقال حساب معتقلي الرأي على تويتر، وهو حساب يهتم بأخبار المعتقلين في السعودية: “كان يقضي حكماً جائرا بالسجن مدة 20 سنة، يليها 20 سنة أخرى منع من السفر، بعد اتهامه بعدة تهم، منها التخطيط لتأسيس حزب سياسي و التواصل مع جهات أجنبية والخروج على ولي الأمر”.
وفاة الشيخ القرني جاءت بعد قضائه 15 سنة خلف القضبان، حيث كان يقضي حكماً جائرا بالسجن مدة 20 سنة، يليها 20 سنة أخرى منع من السفر، بعد اتهامه بعدة تهم، منها “التخطيط لتأسيس حزب سياسي” و “التواصل مع جهات أجنبية” و ”الخروج على ولي الأمر”. pic.twitter.com/FSE3iIAxfs
— معتقلي الرأي (@m3takl) October 12, 2021