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وفاة الشيخ محمد الصالح ابن العلامة الطاهر آيت علجت   

الشروق أونلاين
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وفاة الشيخ محمد الصالح ابن العلامة الطاهر آيت علجت   
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الشيخ الراحل محمد الصالح آيت علجت

توفي الشيخ محمد الصالح آيت علجت نجل العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

ولد الشيخ محمد الصالح أيت علجت سنة 1941 بتمقرة ولاية بجاية، درس على جده الشيخ مقران بعضاً من القرآن الكريم والكتابة.
التحق بزاوية سيدي السعيد مع أبيه العلامة محمد الطاهر آيت علجت سنة 1948وأتم حفظ القرآن الكريم ودراسة اللغة العربية وآدابها ودراسةالفقه وعدداً من العلوم بالزاوية.
أرسله القائد عميروش إلى تونس مع البعثات الطلابية وفيها أخذ الدراسة الثانوية، بعد استقلال الجزائر التحق بالتعليم الابتدائي ثم الثانوي.
تحصل على شهادة الليسانس من جامعة الجزائر جوان 1971 تخصص آداب ولغة عربية وحضارة إسلامية.
وأفادت إذاعة القرآن الكريم أن الصلاة على روح الفقيد الشيخ محمد الصالح آيت علجت ستقام عصر اليوم الاثنين بمسجد الكاليتوس بباش جراح ويدفن بمقبرة حي الجبل بباش جراح بوروبة.

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