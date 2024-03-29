وفاة اللاعب الدولي السّابق “الحبيب بن ميمون”

فارق اللاعب الدولي الجزائري السّابق والمُتقاعد الحبيب بن ميمون، الجمعة، الحياةَ. عن عمر ناهز 66 سنة.

وعانى الحبيب بن ميمون في الفترة الأخيرة المرض، قبل وفاته.

وسطع نجم بن ميمون في منصب مهاجم مع فريق مولودية وهران، الذي أحرز في صفوفه لقب البطولة الوطنية عام 1988، وكأس الجمهورية عامَي 1984 (سجّل هدفا في النّهائي ضدّ جيل هندسة الجزائر أو ديناميكية بناء العاصمة/ فريق لم يعد له وجود) و1985. كما مثّل ألوان المنتخب الوطني في ذلك العقد.

وعاصر الحبيب بن ميمون العهد الذّهبي لِنادي مولودية وهران (الصفّ الخلفي، الأوّل من اليسار/ الصورة الأخيرة المُدرجة)، حيث كان أحد أبرز نجوم الفريق، رفقة الأخضر بلومي ومراد مزيان وبشير مشري وسي الطاهر شريف الوزاني وبن يوسف بودخيل وسباح بن يعقوب وعمر بلعطوي وحفيظ بلعباس وعلي بن حليمة وبركان كاراشاي.

ويُصنّف الحبيب بن ميمون في خانة أحد أفضل اللاعبين الذين ينشطون في منصب “قنّاص”، لمّا كانت البطولة الوطنية خزّان منتخب الأكابر.

وزاول الفقيد مهنة التدريب، بعد اعتزاله رياضة كرة القدم لاعبا.

رحم الله الحبيب بن ميمون، وغفر له، وأكرم مثواه في الجنّة. وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.