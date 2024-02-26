وفاة المصرفي البريطاني جاكوب روتشيلد

توفي جاكوب روتشيلد يوم 26 فيفري 2024 عن عمر 87 سنة.

توفي اليوم، الإثنين 26 فيفري، المصرفي ورجل الأعمال البريطاني جاكوب روتشيلد، عن عمر 87 سنة، حسب ما أعلنت عنه عائلة روتشيلد في بيان نقلته وسائل إعلامية.

وولد سليل عائلة روتشيلد، واحدة من أغنى العائلات وأكثرها نفوذا، في 29 أفريل 1936، واسمه الكامل هو ناتنيال تشارلز جاكوب روتشيلد.

تلقى جاكوب روتشيلد تعليمه في كلية إيتون ثم تابع دراسة التاريخ في كلية كرايست تشيرش في أوكسفورد.

بدأ حياته المهنية في بنك العائلة قبل أن ينتقل ليبني إمبراطوريته المالية الخاصة في مدينة لندن، حيث أسس صندوق الاستثمار RIT” Capital” عام 1989، والذي تولى رئاسته حتى عام 2019.

كما شغل كذلك اللورد روتشيلد أيضًا مناصب مختلفة. بما في ذلك نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون “BSkyB”، ومدير “RHJ International” المعروفة الآن باسم”BHF Kleinwort Benson Group”. كذلك عضوًا في مجلس دوقية كورنوال لأمير ويلز آنذاك، وعضوا في مجلس اللوردات من 1991 إلى 1999.

مثل عائلته كان داعما للكيان الصهيوني، وكان الرئيس الشرفي لمعهد أبحاث السياسة اليهودية. وهو معهد أبحاث لتقديم تحليل للقضايا السياسية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر على الحياة اليهودية. تم تأسيس المعهد عام 1941 تحت رعاية المؤتمر اليهودي العالمي.

يعود أصل عائلة روتشيلد التي ينحدر منها جاكوب روتشيلد إلى فرانكفورت. حيث تأسست على يد ماير أمشيل روتشيلد والذي أسس عمله المصرفي في القرن الثامن عشر.

وتمكن مؤسس العائلة ماير أمشيل روتشيلد من توريث أبناءه الخمس ثروته. وتنقل هؤلاء إلى مدن مختلفة في أوروبا أين أسسوا نشاطات في لندن، باريس، فرانكفورت، فيينا ونابولي.