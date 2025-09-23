وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي أنه سيُصلى على الفقيد بعد عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الغائب على سماحته بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مساجد المملكة.

ويعد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من أبرز العلماء في المملكة، وقد تولى منصب المفتي العام وقيادة هيئة كبار العلماء، مساهماً في العديد من القرارات الدينية والفتاوى التي أثرت في الحياة الدينية والاجتماعية داخل المملكة.