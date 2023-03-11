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وفاة خطّاط الشهادتين على الراية السعودية

الشروق أونلاين
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وفاة خطّاط الشهادتين على الراية السعودية
أرشيف
العلم السعودي

توفي يوم الجمعة خطّاط الشهادتين على علم المملكة السعودية صالح المنصوف، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة المدينة السعودية يوم السبت، إنّ الخطاط السعودي الراحل، كان أول من رسم شهادتي “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، التي تزيّن العلم السعودي.

ورسم المنصوف الشهادتين على الراية السعودية، بخطّ يده في عام 1973 م. مستخدما الصبغ الأبيض في الكتابة، عندما لم تكن أجهزة الطباعة متوفرة في المملكة آنذاك.

كما كانت أعمال الخطّاط الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 86 عاماً، توشّح شهادات خريجي جامعة الإمام محمد بن سعود.

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