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الجزائر

وفاة زوجين اختناقا بالغاز بالبويرة

الشروق أونلاين
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وفاة زوجين اختناقا بالغاز بالبويرة
أرشيف

لقي زوجين مصرعهما، صبيحة الجمعة، جراء الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، بولاية البويرة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الإسعاف على الساعة 09سا 25د بقرية الزبارة بلدية تاقديت، من أجل حادث خلف وفاة رجل يبلغ من العمر 55 سنة وزوجته البالغة من العمر حوالي 45 سنة، بسبب غاز أحادي اكسيد الكربون.

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