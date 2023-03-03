وفاة زوجين اختناقا بالغاز بالبويرة
لقي زوجين مصرعهما، صبيحة الجمعة، جراء الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، بولاية البويرة.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الإسعاف على الساعة 09سا 25د بقرية الزبارة بلدية تاقديت، من أجل حادث خلف وفاة رجل يبلغ من العمر 55 سنة وزوجته البالغة من العمر حوالي 45 سنة، بسبب غاز أحادي اكسيد الكربون.
🔴حالتي وفاة بغاز احادي اكسيد الكربون بولاية البويرة.
✅️تدخلت اسعافاتنا على الساعة 09سا25د بقرية الزبارة بلدية تاقديت، الحادث خلف وفاة زوجين بغاز احادي اكسيد الكربون الضحايا رجل يبلغ من العمر 55 سنة و زوجته حوالي 45 سنة.
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) March 3, 2023