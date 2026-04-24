وفاة لاعب إفريقي سابق لِاتحاد العاصمة

وفاة لاعب إفريقي سابق لِاتحاد العاصمة

توفّي، الجمعة، اللاعب الدولي النيجيري المتقاعد ومهاجم نادي اتحاد العاصمة سابقا مايكل إينيرامو، عن عمر ناهز 40 سنة.

وسبق للفقيد تقمّص زي نادي اتحاد العاصمة في عام 2005، وساهم في نيل الفريق لقب البطولة الوطنية.

ولفظ مايكل إينيرامو أنفاسه الأخيرة بعد أن سقط على الأرض إثر تعرّضه لِسكتة قلبية، وأثناء خوضه مباراة ودية بِمسقط رأسه مدينة كادونا النيجيرية. وتحديدا في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.

ووصف الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم الدكتور محمد سنوسي، وفاة إينيرامو بأنها “مفجعة”. وأضاف: “لقد كان رمزا للقوة والعزيمة والإصرار، وصنع لحظات لا تُنسى”.

وختم المسؤول في اتحاد الكرة النيجيري يقول: “لا يسعني إلا أن أدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وأسرته وعائلة كرة القدم النيجيرية الصبر والسلوان”.

