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وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفييتي

الشروق أونلاين
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وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفييتي
أرشيف
ميخائيل غورباتشوف

توفي يوم الثلاثاء، ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفييتي قبل سقوطه في 1991، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان للمستشفى التابع للرئاسة الروسية أن غورباتشوف “توفي مساء الثلاثاء، بعد صراع طويل مع مرض خطير”.

وشغل غورباتشوف منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفييتي بين عامي 1990 و1991، كما تولى منصب رئيس الحزب الشيوعي السوفيتي بين عامي 1985 و1991.

وعرف غورباتشوف بأنه كان من المساهمين في إنهاء الحرب الباردة، وفي سقوط الاتحاد السوفييتي أيضا بشكل غير مباشر. وقد فاز في 1990 بجائزة نوبل للسلام.

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